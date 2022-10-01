Росавиация: неизбрание России в совет ИКАО не повлияет на международные полеты из РФ

Росавиация сообщила, что РФ сохраняет за собой право полноценного членства в ИКАО.

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Неизбрание Российской Федерации в совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) не повлияет на международные перелеты из РФ в дружественные страны. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«На выполнение международных полетов российскими авиакомпаниями в дружественные страны данное решение не повлияет, так как такое взаимодействие основывается на двухсторонних договоренностях в области воздушного сообщения», - отмечается в сообщении.

Согласно заявлению Росавиации, Россия сохраняет за собой право полноценного членства в Международной организации гражданской авиации и продолжит свою работу через представительство страны в ИКАО.

Ранее агентство Reuters сообщило, что России не удалось переизбраться в Совет Международной организации гражданской авиации.