Росавиация: неизбрание России в совет ИКАО не повлияет на международные полеты из РФ
Неизбрание Российской Федерации в совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) не повлияет на международные перелеты из РФ в дружественные страны. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
«На выполнение международных полетов российскими авиакомпаниями в дружественные страны данное решение не повлияет, так как такое взаимодействие основывается на двухсторонних договоренностях в области воздушного сообщения», - отмечается в сообщении.
Согласно заявлению Росавиации, Россия сохраняет за собой право полноценного членства в Международной организации гражданской авиации и продолжит свою работу через представительство страны в ИКАО.
Ранее агентство Reuters сообщило, что России не удалось переизбраться в Совет Международной организации гражданской авиации.