На Украине сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге

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В городах Кривой Рог и Ровно слышны взрывы. Согласно предварительной информации, в Киевской области на Украине работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Информацию приводит украинское агентство ТСН. При этом других подробностей не сообщается. Немногим ранее власти Винницкой области сообщили о взрывах на Ладыжинской ТЭС.

Вчера, 10 октября, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева прогремела серия взрывов. Один из них, со слов Геращенко, произошел рядом с офисом Службы безопасности Украины. Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в восьми регионах страны и Киеве пострадали 11 важных объектов инфраструктуры.