В стране и мире Власти Винницкой области сообщили о взрывах на Ладыжинской ТЭС Елизавета Потейчук Вчера, 10 октября, в центре Киева прогремела серия взрывов. © Фото: Олександр Грінченко, Wikimedia Читайте нас на: В Винницкой области зафиксированы взрывы на Ладыжинской ТЭС. Об этом сообщил председатель Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов. «Все службы работают. Соблюдайте меры предосторожности во время воздушной тревоги!», - приводит сообщение Борзова издание «Страна.ua». Ранее, 10 октября, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева прогремела серия взрывов. Один из них, со слов Геращенко, произошел рядом с офисом Службы безопасности Украины. Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в восьми регионах страны и Киеве пострадали 11 важных объектов инфраструктуры. Экспертное мнение и аналитика