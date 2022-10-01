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Минтранс: грузы из машин недружественных стран для доставки по РФ будут перегружать в российские фуры

Ирина Елагина
20:03 01.10.2022
Минтранс разъяснил, как будет действовать запрет на автоперевозки грузов машинами из стран, которые ввели транспортные санкции против России.
Минтранс: грузы из машин недружественных стран для доставки по РФ будут перегружать в российские фуры
© Фото: Денис Абрамов РИА Новости
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Дальнобойщикам из стран, которые ввели транспортные санкции в отношении России, для доставки груза в РФ придется перегружать товары или перецеплять полуприцепы к российским или белорусским фурам.

Минтранс дал разъяснения о механизме запрета на автоперевозки грузов иностранными компаниями из недружественных стран, который будет действовать с 10 октября.

«Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», - пояснили РИА Новости в Минтрансе.

В министерстве уточнили, что эти правила перевозок не распространяются на Калининградскую область, если международная перевозка грузов осуществляется с территории иностранных государств в Калининградскую область или в обратном направлении.

Есть и еще одно исключение, оно касается перевозки скоропортящихся товаров, продукции фармацевтической и медицинской промышленности.

«Иностранному грузовому автотранспорту по территории России по-прежнему будет разрешено перевозить товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены в случае перегрузки или перецепки полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна», отметили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что правительство РФ запретило иностранным компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России, осуществлять автомобильные перевозки грузов на территории РФ. В Минтрансе считают, что «теперь перевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях».

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