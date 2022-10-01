Россия ввела запрет на перевозки иностранных грузов компаниями из недружественных стран
Россия ввела ограничения на деятельность иностранных грузовых компаний с 10 октября.
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости
Иностранные компании из стран, которые ввели транспортные ограничения против России, лишились права осуществлять автомобильные перевозки грузов на территории РФ. Постановление о запрете подписал премьер-министра Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», - отмечено в тексте постановления.
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