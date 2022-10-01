В стране и мире Россия ввела запрет на перевозки иностранных грузов компаниями из недружественных стран Ирина Елагина Россия ввела ограничения на деятельность иностранных грузовых компаний с 10 октября. © Фото: Михаил Голенков, РИА Новости Читайте нас на: Иностранные компании из стран, которые ввели транспортные ограничения против России, лишились права осуществлять автомобильные перевозки грузов на территории РФ. Постановление о запрете подписал премьер-министра Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», - отмечено в тексте постановления. © Объясняем.рф Напомним, что антироссийские санкции затронули и запрет на передвижение транспортных средств, к транспортным ограничениям против России присоединились страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и др. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика