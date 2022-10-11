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Заблокированы двери в вагонах, везде камеры: как следят за безопасностью на Крымскому мосту

Игорь Лапик
Анастасия Бобылева
05:52 11.10.2022
Меры безопасности в поездах, проезжающих через Крымский мост, теперь усилены. Помимо этого, Минтрансу поручено сопровождать грузы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Названы сроки завершения ремонта Крымского моста. Власти Крыма планируют полностью восстановить два пролета, разрушенные в результате теракта, в течение полутора месяцев. Уже 16 октября должны пустить по мосту грузовики, а в следующие 5 дней увеличить количество паромов на Керченской переправе до четырех.   

Из окон поезда «Москва - Симферополь» можно увидеть участок путей, который был поврежден в результате пожара. Там ведутся восстановительные работы. Вдалеке видно плавучий кран. Судя по всему, это он будет восстанавливать сдвинутые взрывом пролеты.

Запас прочности у Крымского моста оказался таков, что машины и поезда пошли по нему менее чем через сутки после взрыва. Сейчас делается все, чтобы впредь исключить возможность диверсии.

Во время проезда по мосту теперь действуют новые правила.

Во всех поездах, проезжающих через Крымский мост, усилены меры безопасности. Пассажиры должны оставаться на своих местах, все вагоны опечатаны, везде пломбы, в тамбуре дежурят проводники, заблокированы двери в тамбур, работает видеонаблюдение - изображение на монитор передается начальнику поезда, который следит за всеми перемещениями.

Желающих въехать в Крым и выехать обратно после всего случившегося не стало меньше. Никто не сомневается, что Крымский мост будет восстановлен в кратчайшие сроки.

Минтрансу поручено сопровождать грузы, чтобы они оперативно были доставлены на место.

Теракт на мосту не смог сковать транспортное сообщение с полуостровом. Сейчас время ожидания проезда для легковых автомобилей с учетом всех проверок составляет не более часа. К двум уже работающим грузовым паромам через Керченский пролив в ближайшие часы добавится еще два. Власти Крыма надеются, что к 16 октября после обследования несущих опор по мосту будет запущено движение грузового транспорта.

Ранее экс-посол Франции в РФ рассказал, чего, по его мнению, добивался Киев терактом на Крымском мосту. Он считает, что Украина хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией.

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