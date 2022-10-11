В стране и мире На Украине без электроснабжения остается 301 населенный пункт Игнат Далакян Согласно сообщению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов. © Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром 11 октября остаются обесточенными 301 населенный пункт после массированных ударов Российской Федерации по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи. В Telegram-канале ведомства отмечается, что обесточенными еще остаются населенные пункты в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Согласно сообщению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов. Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава российского государства констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. Экспертное мнение и аналитика