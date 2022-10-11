На Украине без электроснабжения остается 301 населенный пункт
Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром 11 октября остаются обесточенными 301 населенный пункт после массированных ударов Российской Федерации по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что обесточенными еще остаются населенные пункты в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Согласно сообщению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов.
Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава российского государства констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.