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На Украине без электроснабжения остается 301 населенный пункт

Игнат Далакян
09:03 11.10.2022
Согласно сообщению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов.
На Украине без электроснабжения остается 301 населенный пункт
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром 11 октября остаются обесточенными 301 населенный пункт после массированных ударов Российской Федерации по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что обесточенными еще остаются населенные пункты в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Согласно сообщению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава российского государства констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

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