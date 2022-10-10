Эксперт оценил, зачем Западу могут быть нужны переговоры с Россией по Украине

По мнению эксперта, если конфликт затянется, ситуация изменится в выгодную для России сторону, поэтому Запад старается настоять на компромиссах со стороны РФ, пока это возможно.

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Запад может использовать возможные переговоры с Россией по Украине в Стамбуле, чтобы вынудить Москву пойти на компромиссы. Так считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

«Я думаю, что эти переговоры могут быть заинспирированы опасениями по поводу того, что Россия может сконцентрироваться, как говорил когда-то в девятнадцатом веке канцлер Горчаков: "Россия сосредотачивается". Будет проведена мобилизация, обновлена техника, военный персонал, и после этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер», - передает его слова РИА Новости.

По мнению эксперта, именно сейчас западным странам удобнее всего «закрепить успех». Потом, если ситуация изменится в пользу России, ее не получится принудить к каким-либо уступкам.

В материале отмечается также, что скорее всего основным посредником в переговорах выступит Вашингтон. Франция и Германия не смогли привести стороны конфликта к диалогу, а Великобритании это невыгодно.

Ранее в МИД РФ заявили, что, хотя Москва готова к переговорам через посредников, выбор жителей присоединенных территорий обсуждению не подлежит. Киев, по мнению дипломатического ведомства, должен уважать их желания.