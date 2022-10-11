Четыре парома запущены на переправе в Керченском проливе

В региональном минтрансе отметили, что ожидается выход на маршрут и дополнительных судов.

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Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что все четыре парома, находящиеся в порту Керчи, запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем. По его словам, ожидается выход на маршрут и дополнительных судов.

«Все ходят паромы: три, приписанные к портам Керчи, и прибывший из Ейска "Лаврентий". И еще ждем. В пути еще как минимум один паром», - отметил Лукашенко в комментарии ТАСС.

Напомним, 9 октября в Крыму начали переправу паромы «Ейск» и «Керченский - 2». Плавсредства простояли без движения три последних года, они был законсервированы и ошвартованы.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.