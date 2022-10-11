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В КНР раскрыли настоящие планы США на Украине

Игнат Далакян
07:13 11.10.2022
Согласно китайскому изданию, американские заявления всячески «подливают масла в огонь».
В КНР раскрыли настоящие планы США на Украине
© Фото: Britta Pedersen dpa Globallookpress
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Соединенные Штаты в украинском конфликте преследуют свои цели, пытаясь извлечь из него всестороннюю выгоду. Об этом пишет Global Times.

Как пишет издание, США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Наоборот, американские заявления всячески «подливают масла в огонь». В статье отмечается «радикальная риторика Байдена» об угрозе «ядерного Армагеддона».

«Это то, что делают США, поскольку они так привыкли быть хулиганами - провоцируют до предела, а затем возлагают на другую сторону ответственность за то», - говорится в статье.

Согласно статье, Соединенные Штаты стараются извлечь из украинского конфликта всестороннюю выгоду. В планы Вашингтона, как сообщает издание, входит формирование гораздо более зависимой с точки зрения энергетики и безопасности Европы, а также привлечение в антироссийский лагерь большего количества стран.

«США с удовольствием наблюдают за эскалацией конфликта, его развитие вовсе не зависит от того, действительно ли Украина полна решимости сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли США, чтобы он продолжался», - отмечается в статье.

Газета отмечает, что США всегда пытаются сделать «невинное лицо».

«У чиновников Белого дома теперь появился новый ритуал – разъяснять комментарии Байдена, чтобы обелить или преуменьшить подстрекательскую роль США в конфликте», - пишет издание.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили очередные военные поставки Киеву. Американский президент обязался предоставить Владимиру Зеленскому системы ПВО.

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