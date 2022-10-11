ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР из РСЗО HIMARS

В результате атаки был поврежден один жилой дом.

© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вооруженные силы Украины подвергли огню город Рубежное в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В результате атаки, по данным ведомства, был поврежден один жилой дом.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Рубежное с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)», - говорится в сообщении СЦКК ЛНР в Telegram.

Ранее стало известно, что ночью 11 октября украинская армия выпустила семь снарядов «натовского калибра» в сторону Донецка и Макеевки. В частности, по Донецку украинские боевики выпустили три снаряда.