ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку «натовскими снарядами»

В частности, по Донецку украинские боевики выпустили три снаряда.

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В представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ночью 11 октября украинская армия выпустила семь снарядов «натовского калибра» в сторону Донецка и Макеевки.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.30 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 05.32 - н.п. Орловка – г. Донецк (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении СЦКК в Telegram.

Ранее украинские войска обстреляли очередной населенный пункт Луганской Народной Республики, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Стаханов.