Рябков заявил, что РФ предупреждает США и Запад об опасности неконтролируемой эскалации

© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, но из-за все большей вовлеченности Соединенных Штатов и Европы в конфликт вокруг Украины Российская Федерация будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», - цитирует РИА Новости Рябкова.

При этом замглавы МИД РФ добавил, что в Москве с сожалением отмечают, что «непрекращающаяся масштабная помощь Киеву», обучение персонала ВСУ на территории стран НАТО, предоставление разведданных, а также спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций Вооруженных сил Украины все больше вовлекает страны Запада в конфликт на стороне киевского режима, в то время как от «руководителей разного уровня в США и в Европе раздаются призывы «нанести поражение» нашей стране «на поле боя».

«Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», - заключил Рябков.

Ранее член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что страны Запада могут использовать возможные переговоры с РФ по Украине в Стамбуле для того, чтобы вынудить Москву пойти на компромиссы. По мнению специалиста, в случае, если конфликт затянется, ситуация изменится в выгодную для России сторону, поэтому страны Запада будут стараться настоять на компромиссах со стороны Москвы, пока это возможно.