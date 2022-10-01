Армия МО РФ: более 270 украинских националистов уничтожены на Николаево-Криворожском направлении за сутки Ирина Елагина Союзные войска отразили атаку противника на Николаево-Криворожском направлении. © Видео: Министерство обороны России © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Союзные войска отразили атаку противника на Николаево-Криворожском направлении и причинили значительный урон живой силе и технике врага. Министерство обороны РФ распространило оперативную информацию о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины по состоянию на 1 октября 2022 года. «На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270-ти украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей», - отметили в Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что свыше 50-ти боевиков ВСУ уничтожены в районе Купянска Харьковской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика