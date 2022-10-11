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Швеция не планирует допускать РФ к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Елизавета Потейчук
07:21 11.10.2022
ЧП с утечкой газа произошло в международных водах, хотя и в исключительной экономической зоне Швеции, утверждает Магдалена Андрессон.
Швеция не планирует допускать РФ к расследованию ЧП на «Северных потоках»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
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Премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что у государства не стоит в планах допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток». По ее словам, ЧП с утечкой газа произошло в международных водах, хотя и в исключительной экономической зоне Швеции. В связи с этим в районах взрывов могут быть иностранные корабли.

«Шведская экономическая зона - это не территория, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и в дальнейшем другие суда также могут находиться в этой зоне, таковы правила», - сказала Андрессон в беседе с France Presse.

Политик добавила, что шведские власти готовят официальный ответ на письмо премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее в посольстве РФ в Дании заявили, что российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия.

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