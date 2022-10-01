В стране и мире Захарова сравнила Великобританию и Данию с лисой и курицей в расследовании «Северных потоков» Ирина Елагина Стремление Лондона помочь Копенгагену в расследовании диверсий на «Северных потоках» вызвало иронию в МИД РФ. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление Великобритании о намерении оказать поддержку Дании в расследовании обстоятельств трех взрывов на нескольких ветках «Северных потоков». «Великобритания предложила Дании помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках», сообщили в канцелярии премьера. Борьба лис за права кур», - пошутила Захарова в Telegram-канале. Напомним, российский президент Владимир Путин назвал взрывы «Северных потоков» диверсий и актом международного терроризма. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика