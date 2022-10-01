МО РФ: союзные войска отошли из Красного Лимана на более выгодные рубежи

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Массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских боевиков, 5 танков и 9 боевых машин пехоты.

Как сообщает Министерство обороны России, несмотря на понесенные потери, но имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление. В связи с угрозой окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.

Ранее командир добровольческого отряда назвал крайне сложной оборону Дробышево в ДНР. Сергей Фомченков подчеркнул, что все бойцы готовы стоять до конца и не отдавать ни пяди своей земли.

Материал подготовили: Николай Курашкин, Николай Баранов