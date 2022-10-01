МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области

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В районе Купянска Харьковской области Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили свыше 50-ти боевиков ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 50-ти боевиков и 12 единиц специальной военной техники», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло, что в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS. Кроме того, согласно сообщению МО РФ, в Николаевской области в районе населенного пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов