В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Командир добровольческого отряда назвал крайне сложной оборону Дробышево в ДНР

Егор Левин
17:16 29.09.2022
Сергей Фомченков подчеркнул, что все бойцы готовы стоять до конца и не отдавать ни пяди своей земли.
Командир добровольческого отряда назвал крайне сложной оборону Дробышево в ДНР
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Командир добровольческого отряда БАРС-13 («Русский легион») Сергей Фомченков назвал крайне сложной обстановку с обороной поселка Дробышево неподалеку от Лимана в ДНР. По словам мужчины, «противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышево».

«Противник многократно превосходит нас по численности. Атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Активно используются беспилотники. Тем не менее БАРС-13 стойко удерживает свои позиции», - цитирует слова командира RT.

Однако Фомченков также отметил, что, несмотря на усиление давления, настроение в отряде бодрое и все бойцы «готовы стоять до конца и не отдавать ни пяди своей земли».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 Армия
Видео
Три этажа насквозь: разрушившие Дворец культуры в Золотом-5 ракеты HIMARS были с замедленными взрывателями
15:12 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что Киев согласовывал удары с военными США во время референдумов
16:15 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий обстрела Дома культуры в ЛНР ракетами HIMARS
14:00 Армия
Видео
Евкуров проверил подготовку призванных из запаса на полигоне в Рязанской области
12:23 В стране и мире
В НАТО назвали диверсию причиной утечки на «Северных потоках»
Популярное
Видео
Сокрушительный удар: кадры работы самоходки «Малка» на Марьинском направлении
Видео
Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»
Видео
На боеприпасах тут не экономят: как готовят мобилизованных бойцов в регионах РФ
Видео
Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае
Видео
Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.