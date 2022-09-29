Командир добровольческого отряда назвал крайне сложной оборону Дробышево в ДНР

Сергей Фомченков подчеркнул, что все бойцы готовы стоять до конца и не отдавать ни пяди своей земли.

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Командир добровольческого отряда БАРС-13 («Русский легион») Сергей Фомченков назвал крайне сложной обстановку с обороной поселка Дробышево неподалеку от Лимана в ДНР. По словам мужчины, «противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышево».

«Противник многократно превосходит нас по численности. Атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Активно используются беспилотники. Тем не менее БАРС-13 стойко удерживает свои позиции», - цитирует слова командира RT.

Однако Фомченков также отметил, что, несмотря на усиление давления, настроение в отряде бодрое и все бойцы «готовы стоять до конца и не отдавать ни пяди своей земли».