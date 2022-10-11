FP: Киев просит у США системы ATACMS после ударов по инфраструктуре

Украина хочет получить системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль.

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Киев потребовал от президента Соединенных Штатов Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после ударов Российской Федерации по инфраструктуре Украины. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Издание ознакомилось с письмом председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, которое было адресовано Конгрессу США.

«Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль», - цитирует документ американский журнал.

Также Стефанчук попросил начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания «беспилотной зоны» и призвал уделить «особое внимание» передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Ранее американский президент Джо Байден обязался предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому системы противовоздушной обороны. Лидеры Соединенных штатов и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили очередные военные поставки Киеву.