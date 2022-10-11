Депутат Госдумы призвал украинских военных свергнуть режим Зеленского

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Чтобы сохранить страну, украинским военным необходимо свергнуть националистическую верхушку и взять власть в свои руки. Такое мнение выразил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет. Он же добавил, что приход к власти здравомыслящих людей поможет сохранить жизни граждан и саму Украину.

«Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», - указал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Ранее экс-посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что организация Киевом теракта на Крымском мосту преследовала цель - спровоцировать Россию. По его словам, план не удался и ничего выходящего за грань президент РФ Владимир Путин делать не стал.