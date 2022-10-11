Враг не спрячется: кадры боевой работы «Гиацинтов» в зоне спецоперации

Гаубицы способны разрушить бетонные укрытия противника, для их уничтожения используются 152-мм боеприпасы.

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Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт-С» в ходе специальной военной операции.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты гаубиц «Гиацинт-С» наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам противника. Для уничтожения бетонных укрытий используются 152-мм боеприпасы на фугасное действие. Расчеты БПЛА осуществляли контроль поражения целей.

Ранее «Звезда» рассказала, как прошли учебные стрельбы мобилизованных бойцов из «Гиацинтов» на полигоне Балтфлота. Огонь велся по внезапно появляющемуся условному противнику.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов