Шойгу заявил, что перенос осеннего призыва не повлияет на сроки увольнения отслуживших военнослужащих

Глава российского оборонного ведомства уточнил, что сдвижка связана с высокой загруженностью военкоматов.

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Сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», - добавил глава российского военного ведомства.

Глава российского оборонного ведомства уточнил, что сдвижка связана с высокой загруженностью военкоматов.

«А что касается демобилизации - тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану», - добавил глава российского военного ведомства.

Ранее в Генеральном Штабе Вооруженных сил Российской Федерации заявили, что срочники осеннего призыва к специальной военной операции на Украине привлекаться не будут. В Генштабе ВС РФ отметили, что в зону СВО привлекаются только военнослужащие контрактной службы.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов