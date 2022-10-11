Антонов предостерег США, продолжающих военную поддержку Киева

Посол России в США предупредил о возможности дальнейшей эскалации между РФ и НАТО в случае продолжения поставок оружия Киеву.

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Соединенные Штаты с союзниками, продолжающие поставлять смертоносное вооружение киевскому режиму, вплотную подошли к «красной линии». Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, подобное поведение Запада не закончится ничем хорошим, а лишь обернется новыми жертвами и разрушениями. Как заметил дипломат, «накачивая» Украину оружием, американцы способствуют затягиванию ситуации.

Кроме того, добавил посол, содействие Киеву ведет к эскалации напряженности между РФ и НАТО. Продолжая поставки ПВН, в том числе современных образцов, Вашингтон в очередной раз ведет себя как участник конфликта.

В целом же Антонов посчитал реакцию американских властей на ответ РФ украинским террористам предсказуемой.

«Не ожидали от администрации иной реакции», - приводятся его слова в Telegram-канале посольства России в Штатах.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжить обеспечивать ВСУ военной помощью. В том числе глава государства обязался поставлять украинцам передовые системы ПВО.