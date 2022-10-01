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Журналист калининградского издания RuBaltic.Ru погиб в боях под Авдеевкой

Елизавета Потейчук
14:09 01.10.2022
О смерти журналиста сообщил главный редактор издания.
Журналист калининградского издания RuBaltic.Ru погиб в боях под Авдеевкой
© Фото: Алексей Ильяшевич, VK
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В боевых действиях под Авдеевкой погиб журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич. Об этом сообщил главный редактор издания Александр Носович и добавил, что Ильяшевич занял сторону ДНР и России в конфликте и предпочел учиться и работать на факультете журналистики Донецкого университета.

«Стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб мой друг, ученик и соавтор, обозреватель RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич», - сказано в сообщении Носовича на сайте RuBaltic.Ru.

Напомним, журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в возрасте 29 лет после взрыва в автособиле. По данным ФСБ, подрыв автомобиля, в котором находилась девушка, совершила гражданка Украины Наталья Вовк, которая прибыла на территорию РФ 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан. Они арендовали квартиру в доме, где жила в Москве жертва. В день преступления Вовк и дочь приехали на фестиваль «Традиция», а после управляемого подрыва 21 августа уехали через Псковскую область в Эстонию.

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