В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бунт по-европейски: страны ЕС захлестнула волна протестов на фоне энергокризиса

Константин Коковешников
Марина Крижановская
21:50 10.10.2022
Недовольны своим нынешним положением, ростом цен на электроэнергию и потребительские товары жители Франции, Германии, Австрии, Италии, Молдавии, а также Великобритании.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

«Услышьте рабочих» - под таким девизом проходит шествие крупнейшей в Италии федерации профсоюзов. Их акция приурочена к годовщине столкновений противников ковид-паспортов с полицией. Хотя куда серьезнее проблема, нависшая над страной.

«Сейчас не время для национального суверенитета. Пришло время изменить европейскую политику», - выступил на митинге генеральный секретарь Всеобщей итальянской конфедерации труда Маурицио Ландини.

Еще совсем недавно Италия занимала второе место по импорту российского газа. Но сегодня в стране людей просят на час выключать отопление в квартирах, на две недели сокращается отопительный сезон.

«Инфляция сегодня превышает 10 процентов. Это сильно ударит по работающим, пенсионерам и безработным. Сотни тысяч рабочих мест потеряны. Целые компании закрываются, а рабочих увольняют прямо на улицах», - рассказал один из итальянцев.

«Янки, go home» - так итальянцы выступают против необходимости покупать более дорогой сжиженный природный газ из Соединенных Штатов.

Отменить антироссийские санкции и запустить «Северный поток-2» призывают жители Германии. В эти выходные 10 тысяч человек вышли на митинг прямо напротив Бундестага.

«От обычных салфеток до товаров длительного пользования - все невероятно подорожало. Многие не могут платить за электричество и отопление. Счета за него нам придут лишь следующей весной. Люди боятся за свое будущее!», - пожаловался один из протестующих немцев.

Ошибкой, приносящей вред всей Европе, называет санкции против России и венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он встретился с немецким канцлером Шольцем.

Но на днях стало известно, что без российской нефти может остаться и Сербия. О чем договорились премьер-министр Венгрии и президент Сербии для решения своих национальных энергетических проблем - в материале Константина Коковешникова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:40 В стране и мире
Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне
21:18 В стране и мире
В МИД РФ назвали лицемерием призывы Вашингтона к мирным переговорам по Украине
20:29 Армия
Видео
Армейская тактическая стрельба, управление танком и БМП: кадры подготовки мобилизованных в ЛНР
19:56 В стране и мире
Киеву понадобилась консультация о трепанации черепа: Медведев о его розыске на Украине
18:20 В стране и мире
Видео
В «Газпроме» рассказали, как уничтожитель мин НАТО чуть не взорвал «Северный поток» в 2015 году
Популярное
Видео
Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
Видео
Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера
Видео
Путин: авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины
Видео
Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту
Видео
Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.