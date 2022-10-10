Бунт по-европейски: страны ЕС захлестнула волна протестов на фоне энергокризиса

Недовольны своим нынешним положением, ростом цен на электроэнергию и потребительские товары жители Франции, Германии, Австрии, Италии, Молдавии, а также Великобритании.

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«Услышьте рабочих» - под таким девизом проходит шествие крупнейшей в Италии федерации профсоюзов. Их акция приурочена к годовщине столкновений противников ковид-паспортов с полицией. Хотя куда серьезнее проблема, нависшая над страной.

«Сейчас не время для национального суверенитета. Пришло время изменить европейскую политику», - выступил на митинге генеральный секретарь Всеобщей итальянской конфедерации труда Маурицио Ландини.

Еще совсем недавно Италия занимала второе место по импорту российского газа. Но сегодня в стране людей просят на час выключать отопление в квартирах, на две недели сокращается отопительный сезон.

«Инфляция сегодня превышает 10 процентов. Это сильно ударит по работающим, пенсионерам и безработным. Сотни тысяч рабочих мест потеряны. Целые компании закрываются, а рабочих увольняют прямо на улицах», - рассказал один из итальянцев.

«Янки, go home» - так итальянцы выступают против необходимости покупать более дорогой сжиженный природный газ из Соединенных Штатов.

Отменить антироссийские санкции и запустить «Северный поток-2» призывают жители Германии. В эти выходные 10 тысяч человек вышли на митинг прямо напротив Бундестага.

«От обычных салфеток до товаров длительного пользования - все невероятно подорожало. Многие не могут платить за электричество и отопление. Счета за него нам придут лишь следующей весной. Люди боятся за свое будущее!», - пожаловался один из протестующих немцев.

Ошибкой, приносящей вред всей Европе, называет санкции против России и венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он встретился с немецким канцлером Шольцем.

Но на днях стало известно, что без российской нефти может остаться и Сербия. О чем договорились премьер-министр Венгрии и президент Сербии для решения своих национальных энергетических проблем - в материале Константина Коковешникова.