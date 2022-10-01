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Украине и Швеции запретили высказываться о России среди Европейских олимпийских комитетов

Анастасия Бобылева
13:33 01.10.2022
Представители Швеции и Украины пытались выступить против участия российских и белорусских делегатов на семинаре Европейских олимпийских комитетов.
Украине и Швеции запретили высказываться о России среди Европейских олимпийских комитетов
© Фото: Luka Dakskobler, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Украинские и шведские представители Национальных олимпийских комитетов (НОК) пытались выступить против участия российских и белорусских делегатов на семинаре Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Однако им запретили высказываться по этому поводу.

Исполнительный директор Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо, на семинаре ЕОК, который проходит в Греции с 30 сентября по 1 октября, привел заявления НОК Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Гренландии, Фарерских и Аландских островов по поводу российских и белорусских спортсменов. Он сказал, что их участие в международных спортивных мероприятиях неприемлемо.

России ранее была предоставлена возможность участия в этом семинаре. Рейнебо во время своего выступления отметил, что считает это решение неправильным, однако его остановил глава ЕОК Спирос Капралос.

«Извините, мы очень четко сказали, что решение об их участии было принято исполкомом МОК, как и решение по поводу дискуссий о России, Белоруссии, Украине и всех других вещах, которые имеют политический подтекст. Мы не собираемся это обсуждать, и я очень ясно выразил это в своем вступительном слове», - приводит Inside the Games его слова.

Украинский представитель также пыталась высказаться против участия российской и белорусской делегаций, однако ее микрофон, а также микрофон Рейнебо, когда тот попытался ответить, были отключены.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия может принять участие в Олимпийских играх. На данный момент. по его словам, принимаются все меры, чтобы убедить международные организации допустить российских спортсменов к участию.

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