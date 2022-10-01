Власти Новой Каховки сообщили об обстреле города со стороны ВСУ

В администрации города отметили, что работает российская противовоздушная оборона.

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В администрации Новой Каховки проинформировали, что украинская армия подвергла огню Новую Каховку в Херсонской области. Отмечается, что в общей сложности прогремело пять взрывов, работает российская противовоздушная оборона.

«Укронацисты пятый раз за сутки обстреливают мирное население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ. 5 взрывов», - передает администрация города у себя в Telegram.

Ранее украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм. До этого Вооруженные силы Украины обстреляли Золотое-5 из РСЗО HIMARS.