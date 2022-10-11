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Итальянец рассказал, чем его поразила реакция Европы на обстрелы Донецка

Анастасия Бобылева
02:48 11.10.2022
«Спартак», сражающийся на стороне ДНР, отметил, как его неприятно удивила реакция Европы. Европейские СМИ игнорируют факты обстрелов Донецка украинскими войсками.
Итальянец рассказал, чем его поразила реакция Европы на обстрелы Донецка
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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Итальянский доброволец, назвавший себя «Спартак», сражающийся в СВО на стороне ДНР, поделился, что его поразило замалчивание обстрелов Донецка европейской прессой. Его слова передает газета Giornale.

Он рассказал, что в середине сентября со стороны ВСУ последовал удар по центру города. СМИ в Европе проигнорировали этот факт, хотя среди жертв оказались мирные жители.

«Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владимиру Зеленскому. Здесь погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили. Пишете только то, что вам рассказывают украинцы. Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир», - признался итальянец.

Он заявил, что борется за правое дело и не стыдится этого. На стороне ДНР он сражается с 2014 года и объясняет свое решение «усталостью от двойных стандартов Запада».

Вчера, 10 октября, ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку. В результате оказались обесточены два трансформатора.

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