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Итальянский доброволец, назвавший себя «Спартак», сражающийся в СВО на стороне ДНР, поделился, что его поразило замалчивание обстрелов Донецка европейской прессой. Его слова передает газета Giornale.

Он рассказал, что в середине сентября со стороны ВСУ последовал удар по центру города. СМИ в Европе проигнорировали этот факт, хотя среди жертв оказались мирные жители.

«Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владимиру Зеленскому. Здесь погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили. Пишете только то, что вам рассказывают украинцы. Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир», - признался итальянец.

Он заявил, что борется за правое дело и не стыдится этого. На стороне ДНР он сражается с 2014 года и объясняет свое решение «усталостью от двойных стандартов Запада».

Вчера, 10 октября, ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку. В результате оказались обесточены два трансформатора.