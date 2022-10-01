В Коломне взрыв газа привел к госпитализации двух человек

Также была разрушена одна из стен квартиры, в которой произошел инцидент.

© Фото: Прокуратура Московской области

В Коломне в одной из квартир на проспекте Кирова произошел взрыв в результате утечки газа, пострадали два человека. ГСУ СК России по Московской области сообщило об этом в своем Telegram-канале.

«Следственным отделом по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области по факту хлопка газа в жилом доме и госпитализации двоих человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится в сообщении.

Хлопок случился ночью, помимо людей пострадало также само здание. Одна из не несущих стен квартиры обрушилась.

Пострадавший хозяин квартиры и его знакомый были госпитализированы с ожогами. Подробности произошедшего выясняют следователи и криминалисты ГСУ СК, как отмечается в сообщении.

Недавно взрыв газа произошел в городе Азов ростовской области. Все жители дома были эвакуированы, на опубликованных кадрах виден дым, распространяющийся по улице.