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Лукашенко заявил, что соседние страны готовят боевиков для терактов на территории Белоруссии

Марина Крижановская
15:40 10.10.2022
Он пояснил, что диверсии, теракты и организации военного мятежа являются непосредственной угрозой для безопасности Белоруссии.
Лукашенко заявил, что соседние страны готовят боевиков для терактов на территории Белоруссии
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе совершения терактов на территории страны боевиками из числа белорусских радикалов.

Он добавил, что их подготовка проходит в Польше, Литве и на Украине. С данным заявлением белорусский президент выступил во время совещания по вопросам военной безопасности.

«На этом фоне подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в стране приобретает уровень непосредственной угрозы», - приводит информацию белорусский Telegram-канал.

Также глава Белоруссии заявил, что договорился с президентом России о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко отметил, что на Украине не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Белоруссии. 

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