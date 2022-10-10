Лукашенко заявил, что соседние страны готовят боевиков для терактов на территории Белоруссии
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе совершения терактов на территории страны боевиками из числа белорусских радикалов.
Он добавил, что их подготовка проходит в Польше, Литве и на Украине. С данным заявлением белорусский президент выступил во время совещания по вопросам военной безопасности.
«На этом фоне подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в стране приобретает уровень непосредственной угрозы», - приводит информацию белорусский Telegram-канал.
Также глава Белоруссии заявил, что договорился с президентом России о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко отметил, что на Украине не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Белоруссии.