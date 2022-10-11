Маск заявил, что не беседовал с Путиным об Украине
Глава компании Tesla Илон Маск рассказал, что общался с Путиным лишь однажды и разговор не касался Украины.
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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск отреагировал в Twitter на сообщения СМИ о, якобы, состоявшемся его разговоре с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине.
«Нет, это неправда. Я разговаривал с Путиным один раз, это было 18 месяцев назад. Разговор шел о космосе», — написал Маск.
Ранее Илон Маск предложил признать Крым российским и закрепить за Украиной нейтральный статус.