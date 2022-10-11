В стране и мире Маск заявил, что не беседовал с Путиным об Украине Ирина Елагина Глава компании Tesla Илон Маск рассказал, что общался с Путиным лишь однажды и разговор не касался Украины. © Фото: www.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск отреагировал в Twitter на сообщения СМИ о, якобы, состоявшемся его разговоре с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. «Нет, это неправда. Я разговаривал с Путиным один раз, это было 18 месяцев назад. Разговор шел о космосе», — написал Маск. Ранее Илон Маск предложил признать Крым российским и закрепить за Украиной нейтральный статус. Экспертное мнение и аналитика