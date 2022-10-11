В стране и мире Медведев заявил о недопустимости «поставки психам в Киеве РСЗО повышенной дальности» Ирина Елагина Медведев считает, что поставки Киеву ракет большой дальности могут привести к мировой войне. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на очередную просьбу Киева о расширении военной помощи от США заявил о недопустимости поставок Украине реактивных систем залпового огня повышенной дальности. «Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», - отреагировал Медведев в своем Telegram-канале. По данным СМИ, Киев обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью до 300 км. Экспертное мнение и аналитика