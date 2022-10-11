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ВСУ обстреляли три района Донецка шестью 155-мм снарядами

Марина Крижановская
19:23 11.10.2022
Нападению украинской стороны подверглись Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы.
ВСУ обстреляли три района Донецка шестью 155-мм снарядами
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Украинские войска обстреляли три района Донецка. Сообщается, что обстрелам подверглись Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города.

Суммарно ВСУ при обстреле применили шесть снарядов калибра стран НАТО 155 миллиметров. Информацию приводит представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

«18:35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров. 18:31 - н.п. Орловка - г. Донецк (Ворошиловский  район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщает представительство в Telegram-канале.

Немногим ранее артиллерией «натовского» калибра со стороны ВСУ были обстреляны Донецк и Макеевка. По одному из частных домов в 5 часов утра прилетел снаряд ВСУ. Часть крыши обвалилась: очень сильно повреждена кровля. Была прачечная и ванная - теперь все это полностью в камнях и кирпичах. Прилет снаряда пришелся по крыше дома.

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