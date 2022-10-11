Путин поздравил командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Суровикина с днем рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил по телефону командующего объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина с днем рождения. Ему исполнилось 56 лет. О поздравлении сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, президент позвонил и поздравил Сергея Суровикина с днем рождения», - сообщил Песков агентству ТАСС.

В октябре Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции решением министра обороны России Сергея Шойгу. Суровикин является главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. В 2017 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации. В зоне спецоперации Суровикин ранее командовал группировкой «Юг».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов