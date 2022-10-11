Инструктор рассказал, как мобилизованных учат пользоваться захваченными рациями врага

Инструктор пояснил, что многие мобилизованные подзабыли, как пользоваться средствами связи, а некоторые и вовсе не имеют об этом понятия, потому что служили слишком давно - техника с тех пор сильно изменилась.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мобилизованные проходят комплексную боевую подготовку на одном из полигонов на территории ДНР при помощи опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, полученный в ходе спецоперации.

Один из важнейших элементов подготовки - умение обращаться со средствами связи. Инструктор объясняет тонкости: кодировки, ключи.

«Много средств связи, захваченных нами в ходе боевых действий. Мы тоже их показываем. Объясняем, что нужно делать при захвате средства связи противника, что делать не нужно», - рассказал мобилизованным инструктор.

Он пояснил, что многие мобилизованные подзабыли, как пользоваться средствами связи, а некоторые и вовсе не имеют об этом понятия, потому что служили слишком давно - техника с тех пор сильно изменилась.

«Мы им обновляем знания, показываем основы работы, правильное использование средств связи, объясняем простейший радиообмен, основу докладов и приемы этих докладов для правильности действий подразделения, для того чтобы оценивать и докладывать обстановку военнослужащие могли правильно», - рассказал он.

Ранее «Звезда» показывала, как работают связисты в ходе проведения спецоперации. Полностью автономный комплекс практически незаметен для противника. Но что еще важнее, заглушить такую связь почти невозможно. Сигнал зашифрован, а сообщения транслируются в широчайшем диапазоне частот. Украинские военные уже не раз пытались перехватить данные, но тщетно.