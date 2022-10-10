В тылу и на передовой: как военнослужащие ВС РФ обеспечивают связь в зоне СВО

От работы связистов зачастую зависят не только успех боевых действий но и жизни людей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Чтобы организовать полевой пункт связи российским военнослужащим требуется несколько минут. Модули спутникового цифрового комплекса занимают свои места. Как можно скорее нужно наладить устойчивое соединение с командным пунктом

«Качественная цифровая связь в любой точке мира, с высокой скоростью, с высоким разрешением. Это спутниковая защищенная система передачи данных. Стоит поднять трубку - и на связи генеральный штаб. А так же установку можно использовать для передачи самых важных оперативных данных: видео или документов», - рассказал корреспондент.

Полностью автономный комплекс практически незаметен для противника. Но что еще важнее, заглушить такую связь почти невозможно. Сигнал зашифрован, а сообщения транслируются в широчайшем диапазоне частот. ВСУ уже не раз пытались перехватить данные, но тщетно.

«Попытки конечно были. Поэтому мы к этому готовы и все технические параметры, все системные решения обеспечивают устойчивость», - рассказал офицер управления связи Павел.

В полях основной инструмент для связи, это радио система цифровая радиостанция «Азарт». Подобные радиостанции есть практически у каждого командира подразделения. В зависимости от погодных и технических условий связь можно установить на расстоянии от нескольких километров до нескольких десятков километров.

Радио комплекс - модульный, и снаряжается под любые специфические задачи. Данную систему «Азарт» чаще всего можно встретить на передовой, где оперативная связь жизненно необходима. Ради стабильного сигнала связистам нередко приходится работать под пулями. Денис, один них. Когда радиосвязь вышла из строя, под плотным огнем артиллерии и стрелков ВСУ он забрался на высокую и открытую точку, где установил новую антенну и запустил трансляцию. Во многом благодаря этому наши подразделения победили в том бою. А Денис получил медаль Суворова.

«Не думал ни о чем. У меня одна задача была - обеспечить связь. Это главная задача связиста - обеспечение связи. Нет связи - нет Победы», - рассказал военнослужащий.

Того же мнения придерживаются и сослуживцы Дениса.

«Не стоит ничего бояться. Все будет хорошо, не переживайте. Мы такие же как и вы, работаем на передовой и все бывает в жизни. Бывает страшно, бывает стреляют. Это наша жизнь. И мы должны идти до конца и добиться положительных результатов», - сказал военнослужащий Дмитрий.

С катушкой проводов или вооружившись новейшей цифровой системой, в тылу и на передовой - связисты несут дежурство круглосуточно. От их труда зачастую зависят не только успех боевых действий но и жизни людей.

Ранее мы показывали, как работают связисты и взвод боевого охранения в ходе СВО. Бойцы взвода боевого охранения и связисты работают бок о бок с артиллерией на полях специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов