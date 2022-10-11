Патриарх Кирилл выздоровел от коронавируса и вернулся к работе

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл восстановился после заражения коронавирусной инфекцией и вернулся к работе. Заболевание проходило в легкой форме, предстоятель проходил лечение на дому.

«После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид святейший патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы... Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни», - сообщил врио пресс-секретаря патриарха Владимир Легойда.

О болезни патриарха стало известно в конце сентября. Сообщалось об удовлетворительном состоянии священнослужителя, однако из-за заражения были отменены все встречи.