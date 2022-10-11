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В администрации Запорожской области пообещали поддержку организации, эксплуатирующей ЗАЭС

Андрей Аркадьев
16:55 11.10.2022
Врио губернатора региона Евгений Балицкий подчеркнул, что Запорожская АЭС - важный объект в масштабе не только области, но и всего мира.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress
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Запорожской АЭС будет управлять российская эксплуатирующая организация, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

«Управляющая компания будет заниматься вопросами атомной станции, мы очень давно ждали этого решения, понимая, что нацистский режим Украины нас не оставит в покое, а атомная станция необходима», - сказал он.

Балицкий пообещал поддержку организации, которая обеспечит работу станции и профессиональную деятельность персонала.

«Это суперважный, суперответственный объект в масштабе не только нашей области, а всего мира. Управляющей компании мы поможем. Все, что будет зависеть от областной администрации, все, что будет необходимо по работе с кабмином, обращайтесь, наши двери открыты», - добавил он.

Врио губернатора подчеркнул, что жители Запорожской области соскучились по спокойствию и порядку, а перебои в работе АЭС вызывают высокую деловую, психологическую и социальную напряженность.

В свою очередь, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что электроснабжение Запорожской АЭС для обеспечения собственных нужд вновь осуществляется по ЛЭП.

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