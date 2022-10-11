«Я чудом остался жив»: снаряд ВСУ чуть не убил ехавшего на автомобиле жителя Донецка

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Водитель из Донецка чудом выжил, когда в его машину по пути на работу попал снаряд ВСУ. Съемочная группа «Звезды» побывала на месте обстрела - на пересечении Киевского, Куйбышевского, Ворошиловского районов Донецка - и узнала, каково это оказаться на волосок от смерти.

Тихая улица с одноэтажными домами частного сектора. На газоне зияет воронка от упавшего снаряда. По словам очевидцев, это был снаряд калибра 155 миллиметров - его уже узнают по характерному «орнаменту». В 20 метрах от воронки - разбитый автомобиль. Его водитель Николай ехал на работу и оказался в эпицентре взрыва.

«Летело сюда. Еду, хлопок, дым. По инерции проехал, руль крутанул. Капот там, колесо отлетело в другую сторону. Открываю глаза. Дым. Машина вдребезги. На мне ни царапины. Слава Богу за все! Приехали МЧСники, говорят, такого не бывает. Был фрагмент снаряда. Сантиметров 8 на 12 с фрагментами с рисочками. Его МЧСники забрали», - рассказал Николай.

Напомним, что накануне Донецк также подвергся атаке ВСУ, один из натовских снарядов разрушил котельную.