Прямым попаданием снарядов «натовского» калибра повреждены котельная, гаражи и магазин на улице Политбойцов в Донецке. Здания стоят без крыш. Всюду разруха.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Очередная атака на мирный Донецк снарядами «натовского» калибра произошла в ночь на понедельник, 10 октября. Съемочная группа «Звезды» отправилась в эпицентр событий.

«По-прежнему под ежедневным обстрелом ближайшая к железнодорожному вокзалу улица в Киевском районе Донецка. Вот здесь случились два прилета. Один снаряд угодил на газон, осталась воронка на земле. Другой прямым попаданием разрушил магазин. Все случилось ночью, примерно в два часа. Пострадавших нет и жертв тоже. Но от магазина ничего не осталось», - передает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

На кадрах хорошо видны последствия обстрелов на улице Политбойцов, 10б. Магазин остался без крыши и стен, всюду разруха.

«Еще один из снарядов украинской артиллерии угодил в частные гаражи в Киевском районе Донецка. Сейчас здесь устраняют последствия атаки. Также пострадало стоящее рядом здание котельной. Осколок залетел внутрь и пробил трубу. Вот-вот должна приехать ремонтная бригада. Здесь, к счастью, никто не пострадал», - сообщил корреспондент «Звезды».

Здание котельной осталось без стекол, повсюду, как после урагана, поваленные деревья. О поражающей мощности осколков снарядов можно судить по повреждениям на поверхности гаражных боксов - металл испещрен дырками, словно это бумага.

Местные жители собрали осколки снаряда, который прилетел в магазин. На осколке видны характерные риски по краям - так выглядят снаряды калибра 155 мм натовского образца, которыми украинская артиллерия ежедневно обстреливает мирный Донецк.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Макеевку и выпустили восемь снарядов «натовского» калибра.