В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Снаряды производства НАТО: ВСУ разрушили котельную в Донецке

Роман Закурдаев
Ирина Елагина
15:42 10.10.2022
Прямым попаданием снарядов «натовского» калибра повреждены котельная, гаражи и магазин на улице Политбойцов в Донецке. Здания стоят без крыш. Всюду разруха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Очередная атака на мирный Донецк снарядами «натовского» калибра произошла в ночь на понедельник, 10 октября. Съемочная группа «Звезды» отправилась в эпицентр событий.

«По-прежнему под ежедневным обстрелом ближайшая к железнодорожному вокзалу улица в Киевском районе Донецка. Вот здесь случились два прилета. Один снаряд угодил на газон, осталась воронка на земле. Другой прямым попаданием разрушил магазин. Все случилось ночью, примерно в два часа. Пострадавших нет и жертв тоже. Но от магазина ничего не осталось», - передает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

На кадрах хорошо видны последствия обстрелов на улице Политбойцов, 10б. Магазин остался без крыши и стен, всюду разруха.

«Еще один из снарядов украинской артиллерии угодил в частные гаражи в Киевском районе Донецка. Сейчас здесь устраняют последствия атаки. Также пострадало стоящее рядом здание котельной. Осколок залетел внутрь и пробил трубу. Вот-вот должна приехать ремонтная бригада. Здесь, к счастью, никто не пострадал», - сообщил корреспондент «Звезды».

Здание котельной осталось без стекол, повсюду, как после урагана, поваленные деревья. О поражающей мощности осколков снарядов можно судить по повреждениям на поверхности гаражных боксов - металл испещрен дырками, словно это бумага.

Местные жители собрали осколки снаряда, который прилетел в магазин. На осколке видны характерные риски по краям - так выглядят снаряды калибра 155 мм натовского образца, которыми украинская артиллерия ежедневно обстреливает мирный Донецк.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Макеевку и выпустили восемь снарядов «натовского» калибра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:15 В стране и мире
Видео
Хуснуллин сообщил сроки восстановления Крымского моста
14:26 В стране и мире
ВСУ выпустили шесть ракет РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка
13:32 Армия
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
13:08 В стране и мире
Видео
Путин заявил о жестком ответе в случае продолжения Киевом терактов в РФ
12:48 В стране и мире
В Кремле сообщили, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ в течение часа
Популярное
Видео
Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
Видео
Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера
Видео
Путин: авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины
Видео
Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту
Видео
Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.