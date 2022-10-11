Риттер рассказал о перевороте в Киеве и о последовавших мерах, принятых против русскоязычного населения.

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Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер обвинил киевский режим в геноциде русских. Он рассказал, как на Украине притесняли русскоязычное население.

«Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры», - объяснил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, киевский нацистский режим пытался запретить все российское. Риттер упомянул запреты на русский язык и русскую культуру в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал попытки Киева устроить теракты на территории РФ. Он заявил, что, в случае продолжения попыток, со стороны России последует «жесткий ответ».