Лавров: Москва готова рассмотреть возможность встречи Путина и Байдена на G20

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Российское правительство готово рассматривать возможность встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом на полях саммита «Большой двадцатки». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что встреча возможна, если поступит соответствующее предложение.

«Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», - заявил Лавров в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Напомним, саммит пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября. Американский президент Джо Байден не исключил возможности встречи с Владимиром Путиным, если российский лидер примет участие в мероприятии.