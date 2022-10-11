Кремль: нет установки не выпускать мужчин из РФ при частичной мобилизации

В Кремле опровергли информацию о каких-либо ограничениях на выезд мужчин из России.

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В Кремле опровергли информацию о каких-либо ограничениях на выезд мужчин из России при частичной мобилизации. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам.

«В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась», - отметил представитель Кремля.

Песков дал аналогичный ответ на вопрос о предложении председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова вести специальный реестр всех, кто уехал России после объявления частичной мобилизации.

Напомним, что в конце сентября власти Северной Осетии ввели ограничения на въезд легкового транспорта на территорию республики из-за скопления большого количества машин желающих уехать из страны на российско-грузинской границе.