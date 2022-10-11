В стране и мире Путин пообещал президенту ОАЭ подробно рассказать о ситуации на ЗАЭС Алексей Курильченко Президент РФ отметил, что у него запланирована встреча с гендиректором МАГАТЭ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в ходе встречи с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном пообещал подробно рассказать о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Путин отметил, что у него на сегодня запланирована встреча с гендиректором МАГАТЭ. «Я знаю и о вашей озабоченности, связанной с Запорожской атомной электростанцией и всех событий, которые вокруг нее происходят. Расскажу вам подробно об этом. И сегодня во второй половине дня у меня здесь встреча как раз с генеральным директором МАГАТЭ - господином Гросси», - заявил Путин. Ранее Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 5 октября. Экспертное мнение и аналитика