Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго на 2023 год

Эмбарго введено в ответ на международные санкции еще в 2014 году.

© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго до 2023 года. Оно было введено в ответ на международные санкции еще в 2014 году.

«Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014», - сказано в тексте документа, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее в Организации Объединенных Наций заявили, что упорно работают над тем, чтобы обеспечивать экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Отвечая на претензии Москвы о невыполнении соглашений, в организации назвали «эту часть сделки» сложным торговым диалогом.