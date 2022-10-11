Глава МИД РФ заявил, что англосаксы руководят конфликтом на Украине

Переговорный процесс в Стамбуле между Москвой и Киевом был приостановлен США и Великобританией, утверждает министр.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинским кризисом руководят англосаксы, которые контролируют режим президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с тем глава МИД РФ добавил, что переговорный процесс в Стамбуле между Москвой и Киевом был приостановлен США и Великобританией.

«Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией. До конца марта тогда в Стамбуле был согласован подход по урегулированию этой ситуации на принципах, которые были предложены украинцами в той ситуации, и они нас устраивали. Эти переговоры были прекращены по прямому приказу США и Лондона. Вообще, этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, а к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты», - сказал министр ф эфире телеканала «Россия 1».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что англосаксы организовали диверсии на «Северных потоках». Такое мнение российский лидер выразил на торжественной церемонии подписания договоров о вступлении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.