МО РФ: цель удара по инфраструктуре Украины достигнута

ВС РФ продолжили нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

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В результате массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины российские Вооруженные силы поразили все назначенные объекты и успешно выполнили поставленную задачу. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заявил Конашенков.

Также представитель Минобороны сообщил о попытках Вооруженных сил Украины совершить наступление на четырех направлениях. Все они были отражены.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов