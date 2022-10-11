МО РФ: цель удара по инфраструктуре Украины достигнута
В результате массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины российские Вооруженные силы поразили все назначенные объекты и успешно выполнили поставленную задачу. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заявил Конашенков.
Также представитель Минобороны сообщил о попытках Вооруженных сил Украины совершить наступление на четырех направлениях. Все они были отражены.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов