Лавров заявил о «дебилизации» Западом общества для попытки устранить Россию

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Запад, стремясь оправдать свою русофобию, «дебилизирует» общественное мнение, чтобы в дальнейшем продвигать антироссийскую риторику, опираясь на это же общественное мнение.. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ради того, чтобы устранить Россию - самостоятельную величину на геополитической сцене - они ударились во все тяжкие, без преувеличения. Ложь за ложью громоздят для того, чтобы одурачивать, оболванивать, дебилизировать свое общественное мнение, сформировать общественное мнение, которые будет заточено против России, а затем объяснять им свою русофобскую политику и необходимость ее дальнейшего продвижения», - заявил Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее Лавров заявил, что соединенные Штаты и их союзники активно пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот и делают это в контексте украинского конфликта. Глава МИД РФ напомнил, что активное обыгрывание западными политиками ядерной тематики началось после заявлений президента Украины Владимира Зеленского в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.