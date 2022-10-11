СБУ пригрозила уголовной ответственностью за съемку мест ударов по инфраструктуре Украины

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Служба безопасности Украины призвала жителей страны не снимать и не публиковать фото и видео с мест ударов по инфраструктуре страны. Нарушителям грозит уголовная ответственность, так как «эти материалы может использовать РФ для корректировки огня».

«СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео "прилетов". Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети Интернет. Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установке и привлечению фигурантов к ответственности», - сообщается в Telegram-канале СБУ.

Вчера, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по украинской инфраструктуре. Он отметил, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Президент констатировал, что оставлять без ответа преступления подобного рода просто невозможно.